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Песков рассказал об отсутствии обсуждений в Кремле введения QR-кодов на транспорте

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле не поднимают вопрос о введении QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, тему с внедрением QR-кодов на транспорте, включая железную дорогу и авиацию, должны прорабатывать в оперативном штабе.

«В администрации не ведется никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сокращения сроков действия QR-кодов не обсуждалось. По его словам, портал «Госуслуг» сейчас находится в процессе совершенствования.

Также стало известно, что в Татарстане введут QR-коды на проезд в общественном транспорте. Для обеспечения контроля президент республики Рустам Минниханов поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании к вакцинации.

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