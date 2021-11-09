Депутат Госдумы рассказал о параметрах бюджета страны

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич рассказал об основных параметрах бюджета страны.

Он отметил, что те обязательства, которые взяла на себя партия «Единая Россия» в период избирательной кампании и наказы, которые нашли отражение в «Народной программе» теперь необходимо реализовывать и подкреплять «реальными деньгами».

«Партия и фракция проработали поправки ко второму чтению проекта бюджета вместе с Правительством и экспертами, обсуждали ключевые задачи и направления бюджета в регионах, чтобы проект главного финансового документа страны соответствовал взятым обязательствам перед жителями», — рассказал Кастюкевич.

По его словам, важно профинансировать строительство и ремонт школ.

«Для меня стратегическая сфера – это образование. Более 500 млрд рублей планируется направить на строительство к 2024 году новых (1300 школ с 2019 года) и капитальный ремонт 4500 старых школ. Причем, я совершенно четко понимаю, какие это должны быть школы, если они новые. Такие, как например, школа «Лидер» в Бобровском районе Воронежской области.

С зонированными пространствами для детей, «умными рекреациями», студиями мультипликации, робототехники или художественными мастерскими. Нужно создавать такие образовательные пространства, из которым детям не хотелось бы выходить. И где каждый ребенок сможет раскрыться по-своему, а не соответствовать «общим шаблонам и стандартам», — отметил Кастюкевич.

Депутат добавил, что деньги будут также направлены на питание и выплаты классным руководителям.

«На обеспечение школьников горячим питанием (а здоровье физическое не менее важно, чем развитие умственное), планируется предусмотреть более 180 миллиардов рублей.

На выплаты классным руководителям школ и колледжей, техникумов (их более 900 тысяч человек) заложено около 260 млрд рублей.

А еще проект бюджета страны предусматривает создание 8 кампусов Вузов мирового уровня, на которые планируется направить 60 мдрд рублей и еще почти 40 млрд на формирование передовых инженерных школ. Кроме того, планируется обеспечить финансированием создание 45 000 новых бюджетных мест в ВУЗах», — заключил Кастюкевич.