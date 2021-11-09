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Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно с 2023 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Страховые пенсии и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет будут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда, передает ТАСС.

Отмечается, что пенсии будут назначаться со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС.

Ранее депутат Государственной думы, член Комитета по труду социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в определенных случаях, как только препятствие для получения пенсии устраняется, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки.

По ее словам, чаще всего граждане обращаются в ПФР с проблемой несоответствия справок.

До этого стало известно, что председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил три шага, направленные на рост пенсий россиян.

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