Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36

Авиакомпания «Аэрофлот» не поддержала QR-коды для покупки билетов

close
100%
РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выступила против использования QR-кода при покупке авиабилета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Михаила Полубояринова.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений», — уточнил он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Также гендиректор обратил внимание, что если QR-коды начнут проверять во время посадки, то это будет «нормальной» практикой.

«Мы с соответствующим программным обеспечением <…> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — добавил Полубояринов.

При этом Полубояринов пояснил, что не представляется возможным, как обеспечить технически продажу билетов с проверкой QR-кодов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут выдавать QR-коды тем, кто переболел COVID-19.

Также в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+