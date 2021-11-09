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В розыгрыше машины среди подписчиков блогерши выиграла ее собственная мать

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rifasjavi/Instagram

Блогерша из Мексики разыграла среди своих подписчиков новый кроссовер KIA, но вызвала немало споров, когда объявила победителя конкурса, ведь машину забрала ее собственная мать, пишет Oddity Central.

Лора Горза — популярная блогерша из Мексики с многотысячной аудиторией в Instagram. Осенью 2021 года девушка объявила своим фолловерам, что разыграет среди них новый KIA Spotrage. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно купить как минимум один специальный билет за $17. Чем больше таких билетов приобретет человек, тем выше его шансы на победу.

Розыгрыш вызвал неподдельный интерес со стороны публики, в нем приняли участие сотни людей, но все они сильно удивились, когда Лора объявила победителя. По итогам конкурса автомобиль забрала ее мама.

После этой новости на Горзу обрушился шквал критики и обвинения в мошенничестве, но сама Лора уверяет: все было предельно честно, а маме просто невероятно повезло.

«Я не могу контролировать процесс розыгрыша, я не знала, кто победит», — рассказала девушка.

В свое оправдание блогерша также добавила, что даже если бы победителем стал ее сосед, реакция людей все равно бы была негативной. Кроме того, розыгрыш проходил совместно с Мексиканской национальной лотереей. И если бы она действительно хотела фальсифицировать итоги, то выбрала бы победителем кого-то менее очевидного.

Ранее мужчина из США выиграл в лотерею $1 млн, увидев вещий сон.

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