В розыгрыше машины среди подписчиков блогерши выиграла ее собственная мать

Блогерша из Мексики разыграла среди своих подписчиков новый кроссовер KIA, но вызвала немало споров, когда объявила победителя конкурса, ведь машину забрала ее собственная мать, пишет Oddity Central.

Лора Горза — популярная блогерша из Мексики с многотысячной аудиторией в Instagram. Осенью 2021 года девушка объявила своим фолловерам, что разыграет среди них новый KIA Spotrage. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно купить как минимум один специальный билет за $17. Чем больше таких билетов приобретет человек, тем выше его шансы на победу.

Розыгрыш вызвал неподдельный интерес со стороны публики, в нем приняли участие сотни людей, но все они сильно удивились, когда Лора объявила победителя. По итогам конкурса автомобиль забрала ее мама.

После этой новости на Горзу обрушился шквал критики и обвинения в мошенничестве, но сама Лора уверяет: все было предельно честно, а маме просто невероятно повезло.

«Я не могу контролировать процесс розыгрыша, я не знала, кто победит», — рассказала девушка.

В свое оправдание блогерша также добавила, что даже если бы победителем стал ее сосед, реакция людей все равно бы была негативной. Кроме того, розыгрыш проходил совместно с Мексиканской национальной лотереей. И если бы она действительно хотела фальсифицировать итоги, то выбрала бы победителем кого-то менее очевидного.

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