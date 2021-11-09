Реакция кота на павлина удивила пользователей сети

В Британии хозяин садового участка снял необычную сцену — домашний черно-белый кот встретился с настоящим павлином. Изначально он подумал, что яркие перья птицы — игрушка и пытался схватиться за них. Экзотичное животное сначала отвернулось, а потом и вовсе прогнало кошку.

Видео набрало на видеохостинге YouTube более миллиона просмотров.

Пользователи видеохостинга поделились своими эмоциями от увиденного в комментариях.

«Павлин: «Активируем защиту. Поза воина». Кот: «Посмотри, перо двигается», — пошутил один из людей в комментариях.

«Такое ощущение, что павлин хочет сказать: «Парень, притормози! Ты позоришь меня перед дамами!», — сыронизировал еще один человек.

«Вот что бывает, когда ваши домашние животные портят неделю моды!», — сообщил другой комментатор.

Ранее сообщалось о токийском компаний, приютившей у себя бездомных кошек с целью снизить стресс у сотрудников.