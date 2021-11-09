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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена Арутюняна

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, полицейские обнаружили «Газель», на которой скрывались преступники. Она принадлежит логистической компании Реутова, директор которой рассказал, что сдавал автомобиль для перевозки стройматериалов.

В настоящее время следователи проверяют задержанных на причастность к преступлению.

Бизнесмена Гайка Арутюняна застрелилиhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/09/n_16823287.shtml на пороге собственной квартиры в Красногорске. Его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его. На месте преступления было найдено ружье ИЖ-27, зарегистрированное на жителя Владимирской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена. Сообщалось, что он уехал на прогулку на велосипеде и пропал.

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