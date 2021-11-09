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В Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль

В столице Норвегии Осло мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейский патруль, сообщает издание Verdens Gang.

Уточняется, что полицейские открыли огонь на поражение и ранили нападавшего.

По информации издания, мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Информации о мотивах преступления, а также о других пострадавших пока нет.

Ранее в городе Тефу префектуры Токио 24-летний Кета Хаттори напал с ножом на пассажиров поезда, так как хотел «исполнить свою мечту» и быть приговоренным к смертной казни.

Мужчина в фиолетово-зеленом костюме начал размахивать ножом в вагоне поезда и попытался устроить там пожар. Он разлил в вагоне горючую жидкость и попытался ее поджечь. Некоторые пользователи сети отмечали, что внешний вид нападавшего напоминал Джокера — персонажа из вселенной DC. Полиция Токио задержала Хаттори непосредственно на месте происшествия, где он курил, ожидая прибытия правоохранительных органов. По предварительным данным, результате нападения ранения получили 17 человек.

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