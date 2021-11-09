Оргкомитет ежегодной премии «Время инноваций-2021» продлил прием заявок на участие

Оргкомитет XI ежегодной премии «Время инноваций-2021» за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах сообщил о продлении приема заявок на участие.

Премия впервые пройдет в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» в Дубае.

«Мы рады стать частью такого масштабного события в области инноваций и представить свою страну. Наша премия напрямую соотносится с девизом павильона России «Творческий разум: определяя будущее», что очень символично, ведь крупнейшие российские компании-участники, представив свои инновационные проекты, в очередной раз продемонстрируют мировому сообществу визионерский потенциал России», – рассказала исполнительный директор Елена Хомутова.

Участникам вручат награды в следующих номинациях: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года», «Программа года».

Среди лауреатов премии прошлых лет: Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот – российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Tele2, АО «Росэлектроника», Yota, Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, ПАО «МТС», АО «СУЭК», Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, АО «СО ЕЭС», ГБУ «Агентство инноваций Москвы», X5 Retail Group, Dell Technologies, ГК ФСК, АО «Почта России», ПАО «ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Ростех», «МегаФон», АО «Вертолеты России».

Заявки на участие в премии «Время инноваций-2021» будут приниматься до конца ноября.

Итоговое мероприятие пройдет 6-7 декабря в Дубае.

Подробная информация доступна на сайте.