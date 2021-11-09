Стрельба по сотруднику ФСИН в подъезде в Москве попала на видео

Стрельба по сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в подъезде одного из домов в Москве попала на видео. Соответствующие кадры с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ.

На ролике видно, как мужчина и женщина заходят в дом на Зеленом проспекте, после чего начинают обыскивать почтовые ящики и щиток. Своим поведением они привлекли внимание одного из жильцов — сотрудника ФСИН. Когда он сделал им замечание, мужчина выбежал на улицу, достал пистолет и выстрелил в грудь правоохранителю.

Ранее сообщалось, что в Москве на 41-летнего заместителя начальника по перевозкам ФСИН напали в собственном подъезде вечером 8 ноября. Пострадавшего правоохранителя госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Также стало известно, что в Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. В результате правоохранители открыли огонь на поражение и ранили нападавшего.