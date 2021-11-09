Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38

Стрельба по сотруднику ФСИН в подъезде в Москве попала на видео

close
100%
Кирилл Кухмарь/ТАСС

Стрельба по сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в подъезде одного из домов в Москве попала на видео. Соответствующие кадры с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ.

На ролике видно, как мужчина и женщина заходят в дом на Зеленом проспекте, после чего начинают обыскивать почтовые ящики и щиток. Своим поведением они привлекли внимание одного из жильцов — сотрудника ФСИН. Когда он сделал им замечание, мужчина выбежал на улицу, достал пистолет и выстрелил в грудь правоохранителю.

Ранее сообщалось, что в Москве на 41-летнего заместителя начальника по перевозкам ФСИН напали в собственном подъезде вечером 8 ноября. Пострадавшего правоохранителя госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Также стало известно, что в Осло мужчина с ножом напал на полицейский патруль. В результате правоохранители открыли огонь на поражение и ранили нападавшего.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+