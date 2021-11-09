Исследования ряда лекарств против COVID-19 вышли на финальную стадию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал, что финальную стадию проходят ряд препаратов против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, лекарства будут использоваться пациентами для борьбы с COVID-19.

«Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19», — уточнил Чуланов.

Чуланов не привел названия лекарств.

Также созданный в РФ препарат против коронавирусной инфекции под названием «МИР-19» в настоящий момент завершает вторую фазу клинических исследований, добавила Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Пока примерные сроки окончания испытаний новых лекарств от вируса не называются.

Ранее сообщалось, что в России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса. Больше всего случаев инфицирования было зафикисровано в Москве (5 287), Московской области (2 818), Петербурге (2 680).