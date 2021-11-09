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Медики из Австралии указали на заблуждения о ряде пищевых добавок и витаминов

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Depositphotos

Британские медики из Университета Западного Сиднея указали на витамины и пищевые добавки, употребление которых может быть бесполезным или напрямую вредным, сообщает газета The Times.

Одним из таких элементов, по мнению доцента кафедры комплементарной медицины Дженнифер Хантер, является цинк.

«Нет достаточных исследований, чтобы заключить, что лучше — цинковый спрей, назальный гель, леденцы или таблетки», — пишет Хантер, указывая на ошибочность представления о цинке, как о мощном антипростудном средстве.

Еще одним популярным заблуждением оказалось использование рыбного жира — при чрезмерном его употреблении повышается риск нарушения сердечного ритма, вплоть до сердечной недостаточности. Суточная доза рыбьего жира для взрослого человека не должна превышать одного грамма.

Также ученые указали на витамин C и витамин D. В первом случае, слухи о пользе витамин C против коронавируса оказалась результатом рекламной кампании продавца пищевых добавок Патрика Холфорда.

Витамин D содержится в широком ряде продуктов и в солнечном свете, так что, при нормальных условиях, прием добавок для восполнения этого микроэлемента не нужен.

Ранее врач назвала способные противостоять коронавирусу продукты.

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