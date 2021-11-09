Католическая церковь продаст недвижимость для выплаты компенсаций жертвам педофилии

Епископы Франции пообещали пополнить компенсационный фонд в поддержку людей, ставших жертвами сексуальных преступлений в церкви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу конференции Эрик де Мулен-Бофор.

Для того чтобы выплатить компенсации, Католическая церковь намерена отказаться от движимого и недвижимого имущества конференции епископов.

«Этот фонд мы наполняли посредством нашим собственных взносов. Но очевидно, что нужно собрать более существенные суммы… Поэтому епископы Франции решили пополнить этот фонд, отказавшись от недвижимого и движимого имущества конференции епископов и епархий», — подчеркнул Эрик де Мулен-Бофор.

Решение о выплатах и продаже недвижимости было принято 9 ноября.

В октябре был представлен доклад независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви. Утверждалось, что жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей на территории Франции оказались 216 тысяч несовершеннолетних. Речь о периоде с 1950 по 2020 год как минимум.

Два года назад папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег.