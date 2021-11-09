Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет «Россия 24».

По его словам, в городе на 15% снизилась заболеваемость СOVID-19 и на 4% количество госпитализаций.

Несмотря на что, что распространение инфекции замедлилась, нужно дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшилась, подчеркнул мэр.

За последние сутки в столице выявлено 5 287 новых случаев COVID-19. Также были госпитализированы 1 437 человек, скончались 95. На ИВЛ находятся 735 пациентов. Всего в Москве было зафиксировано 1 871 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 648 363 человека, умерли 32 207.

На фоне усложнения ситуации с коронавирусом в Москве были организованы нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. После окончания выходных часть ограничений сохранилась.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+