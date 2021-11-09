Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет «Россия 24».

По его словам, в городе на 15% снизилась заболеваемость СOVID-19 и на 4% количество госпитализаций.

Несмотря на что, что распространение инфекции замедлилась, нужно дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшилась, подчеркнул мэр.

За последние сутки в столице выявлено 5 287 новых случаев COVID-19. Также были госпитализированы 1 437 человек, скончались 95. На ИВЛ находятся 735 пациентов. Всего в Москве было зафиксировано 1 871 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 648 363 человека, умерли 32 207.

На фоне усложнения ситуации с коронавирусом в Москве были организованы нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. После окончания выходных часть ограничений сохранилась.