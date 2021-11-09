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Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуацию с коронавирусом удалось переломить в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением врачей.

В это время также сохранялись хорошие темпы вакцинации, за это время прививки от коронавируса сделали 3,7 млн граждан, подчеркнул министр. По его информации, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 62 млн россиян.

Наиболее высокие темпы вакцинации наблюдаются в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Приморском крае.

Тем не менее, отметил Мурашко, пять российских регионов приняли правильное решение о продлении режима нерабочих дней. Несмотря на снижение показателей заболеваемости, в ряде российских регионов требуется дополнительное развертывание коек из-за распространения штамма «дельта», указал глава Минздрава.

По его словам, коронавирус «требует повышенного числа госпитализаций, в первую очередь у непривитых ранее лиц, в том числе молодого возраста». В настоящее время развернуто 302 тыс. коек, что на 1% больше, чем неделей ранее, подытожил министр.

Период нерабочих дней был введен в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в нескольких регионах России.

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