Собянин рассказал, что текущая неделя станет принципиальной по ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что неделя с 8 по 14 ноября для столицы будет принципиальной по ситуации с коронавирусной инфекцией и дальнейшим мерам. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации, эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам», — подчеркнул градоначальник.

Собянин ожидает, что ситуация с распространением коронавируса к концу текущей недели окажется более-менее стабильной.

Глава города дал прогнозы и оценил перспективы в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

9 ноября стало известно, что за сутки в Москве было подтверждено 5 287 случаев инфицирования коронавирусом.

Также в Кремле оценили итог нерабочих дней в России.