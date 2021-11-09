Госдума в первом чтении приняла законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра избавит автовладельцев от регулярных утомительных процедур. Он подчеркнул, что теперь техосмотр будет необходим только перед постановкой подержанной машины на учет, если она старше четырех лет.

«При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются — там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в Правительстве. Сейчас задача — максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике», — сказал Андрей Турчак.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов напомнил, что ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей запрещена.

В документе отмечается, что вероятность попадания легкового автомобиля или мотоцикла с техническими неисправностями, не имеющего действующего полиса ОСАГО – очень низкая.

Помимо этого, Венская конвенция о дорожном движении предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Ранее законопроект поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция «Единой России»), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.