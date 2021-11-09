В Томской области подростки привязали к стулу пенсионера и забили его насмерть

Следователи начали проверку в связи с инцидентом в селе Вороново Кожевниковского района Томской области, где подростков заподозрили в жестоком убийстве пенсионера. Об этом сообщается на официальном сайте СК России по региону.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство», выясняются обстоятельства происшествия. Как установлено, 4 ноября в квартире было обнаружено тело 75-летнего мужчины, у него зафиксированы признаки насильственной смерти.

В скором времени были задержаны подозреваемые в совершении преступления, ими оказались двое несовершеннолетних 2005 г.р. и 2006 г.р.

Подростки дали признательные показания, объяснив, что пробрались в жилье пенсионера с целью ограбления. После того, как пожилой мужчина был связан, молодые люди били связанного руками, ногами и металлическим предметом по голове и остальным частям тела.

Украв ценные вещи, подростки покинули место преступления. Расследование в связи с убийством представителя старшего поколения продолжается.

Ранее в Омске подросток убил деда с помощью гантели и ножа.