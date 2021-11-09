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Кенгуру на крыше дома удивил австралийцев

Жителей австралийского штата Квинсленд удивил кенгуру, оказавшийся на крыше одного из домов, пишет Daily Mail. Никто из людей, наблюдавших за происходящим, так и не понял, как животное там оказалось.

Инцидент произошел вечером 8 ноября. Местные жители не рискнули своими силами помочь кенгуру, поэтому вызвали спасателей. Правда, те долго не хотели приезжать, думая, что их разыгрывают.

«Когда нам позвонили, мы думали, что это шутка», — рассказал Патрик Бак, старший пожарный.

Когда спасатели прибыли на место, они собрали длинную лестницу и полезли за животным, но кенгуру начал заметно нервничать, а потом и вовсе спрыгнул вниз и исчез в кустах, оставив людей теряться в догадках.

«Мы до сих пор не знаем, как он смог забраться на крышу, это загадка», — прокомментировали пожарные.

Ранее жителей французского города удивила машина, оказавшаяся на крыше автобусной остановки.

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