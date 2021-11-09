Иностранные туристы не могут купить путевки в Россию из-за проблем с QR-кодами

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры вынуждены отказывать иностранным туристам в путевках в Россию из-за нечеткого алгоритма приема гостей и проблем с иностранными сертификатами вакцинации, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, туроператорам «остро не хватает четкого протокола действий» по отношению к зарубежным туристам, имеющим сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса в своих странах, так как в России QR-код, полученный за иностранную прививку, не действует. В связи с этим туристы вынуждены делать ПЦР-тесты, их результаты вносят в ЕМИАС, но действуют они всего лишь 72 часа.

«Отсутствие единого протокола ставит под угрозу не только зиму, но и будущий сезон, так как именно сейчас заключаются контракты на будущий год и партнерам нужна исчерпывающая информация о приеме их в России. А поскольку конкретики нет, пошли аннуляции», — отметила Тюрина.

Тюрина рассказала, что сейчас Россия привлекательна для туристов «как никогда», въезд в страну разрешен из почти 50 стран. Больше всего туристов приезжают в РФ из Индии, ОАЭ, Турции, Мексики, Испании, Франции, Германии, практически все они вакцинированы и имеют сертификаты.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что признают действие QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от коронавируса зарубежными препаратами.