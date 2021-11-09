Горящий в Санкт-Петербурге склад частично обрушился

В Санкт-Петербурге в Пушкинском районе на территории складских помещений произошел пожар, здание частично обрушилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло частичное обрушение горящего складского комплекса. Пожарные заранее были выведены из здания», — сообщил он.

Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров.

В августе складское здание горело в Новой Москве на площади 200 квадратных метров, пожар удалось ликвидировать.

До этого в Москве загорелся склад с алкогольной продукцией. При этом на первом этаже здания, где произошел инцидент, находился автосервис.