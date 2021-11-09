Индиец убил себя в знак благодарности богу за то, что нашел работу

Житель индийского штата Тамилнад совершил суицид, отблагодарив таким образом бога за то, что наконец нашел работу. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, 32-летний Навин пообещал богу, что если тот избавит его от вечных поисков работы, он «вернется к нему». Молитвы мужчины были услышаны, и он смог устроиться на работу в Банк Индии.

Тем не менее, спустя две недели после трудоустройства, мужчина покинул город работы, отправился на железнодорожную станцию в городе Тируванатпурам, где покончил с собой.

Позднее было найдено письмо, где мужчина объяснил свой поступок.

Местная полиция объявила о том, что проводит расследование.

Ранее сообщалось о приговоре индийцу, убившему жену с помощью укуса кобры.