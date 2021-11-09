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Индиец убил себя в знак благодарности богу за то, что нашел работу

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Depositphotos

Житель индийского штата Тамилнад совершил суицид, отблагодарив таким образом бога за то, что наконец нашел работу. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, 32-летний Навин пообещал богу, что если тот избавит его от вечных поисков работы, он «вернется к нему». Молитвы мужчины были услышаны, и он смог устроиться на работу в Банк Индии.

Тем не менее, спустя две недели после трудоустройства, мужчина покинул город работы, отправился на железнодорожную станцию в городе Тируванатпурам, где покончил с собой.

Позднее было найдено письмо, где мужчина объяснил свой поступок.

Местная полиция объявила о том, что проводит расследование.

Ранее сообщалось о приговоре индийцу, убившему жену с помощью укуса кобры.

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