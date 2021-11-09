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Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Минпросвещения планирует актуализировать правила орфографии в русском языке. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте говорится, что до этого общеобразовательный свод правил был утвержден в 1956 году. За это время в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, появились новые слова, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано.

Также отмечается, что новый свод правил будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем.

Как уточняет РИА «Новости», будет добавлено правописание новых слов, таких как офшор, дефолт, лоукостер, каршеринг, написание слов, в том числе собственных имен с буквой «э» (лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэвис, Рэмбо, Сэм. Кроме того, будут изменены многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв, а также написание новых языковых единиц.

Ранее лингвист рассказал, что пандемия COVID-19 обогатила русский язык новыми «антипословицами».

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