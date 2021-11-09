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ТАСС: бизнесмен Бабаев, владеющий рынками Ростовской области, задержан по делу об ОПГ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Объявленный в розыск подозреваемый в организации действовавшего в Ростовской области преступного сообщества бизнесмен Карим Бабаев задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, предприниматель возглавлял преступное сообщество, действовавшее в Аксайском районе области, в состав которого входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко. Уточняется, что Бабаев скрывался на территории Ростовской области.

Бизнесмену и его сыновьям принадлежали сельскохозяйственные земли, автозаправки, аквапарк «Осьминожек» и десяток, вероятно, подставных фирм.

Карим Бабаев был объявлен в международный розыск в конце июля.

Ранее сообщалось, что в Московском областном суде начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. Она входила в «Ореховскую ОПГ», получившего репутацию одного из самых кровавых преступных сообществ в новейшей истории России.

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