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Мигранты прорвали заграждение на белорусско-польской границе

Мигранты на границе между Белоруссией и Польшей прорвали заграждение, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео беженцы штурмуют ограждения. На одном из лесных участков им удалось разорвать проволоку и спокойно перейти на территорию Польши.

Ранее Shot сообщал, что мигранты повалили забор на польской границе, используя лопаты, кусачки и деревья. Польские пограничники для сдерживания мигрантов использовали слезоточивый газ.

В польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев. Между тем в Белоруссии заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Трансляцию происходящего на границе ведет «Газета.Ru».

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