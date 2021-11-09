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Депутат Сардана Авксентьева провела экскурсию по буфету Госдумы

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева перед началом пленарного заседания засняла депутатский буфет и показала, сколько стоят блюда. Видеоролик депутат опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Так, на кадрах можно увидеть, что пара сосисок стоит 72 рубля, сэндвич с семгой и огурцом предлагается за 251 рубль, попробовать жареные баклажаны можно за 116 рублей, а салат оливье за 88 рублей.

«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела», — рассказала Авксентьева.

Дойдя до прилавка с выпечкой, депутат с сожалением отметила, что пирожные нельзя, но выглядят они «очень красиво».

«Есть еще один буфет побольше, его потом покажу. Еще не была там», — добавила Авксентьева.

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму и региональные выборы. На участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок, итоговая онлайн-явка составила 96,5%.

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