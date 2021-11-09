Шотландец вышел из комы и 40 лет живет отшельником

Кен Смит из Шотландии уже 40 лет ведет отшельнический образ жизни, поселившись в лесу, пишет «Би-би-си». Отказаться от благ цивилизации мужчина решил, когда вышел из комы.

Как рассказал 74-летний Кен, его жизнь круто изменилась в 26 лет, когда его сильно избила толпа бандитов. В результате полученных травм у него произошло кровоизлияние в мозг, и он впал в кому на 23 дня.

«Врачи говорили, что я никогда не поправлюсь, что я не буду больше говорить», — вспоминает Смит.

Однако прогнозы медиков не сбылись и мужчина быстро пришел в себя. Выйдя из больницы, Кен понял, что хочет путешествовать, заинтересовался дикой природой и часто думал о том, что будет, если он просто сойдет с шоссе и уйдет в никуда.

Кен отправился в поход и прошел около 35 тыс. километров, прежде чем возвратиться домой. Пока шотландец путешествовал, его родители умерли, но Смит узнал об этом только вернувшись.

«Я долго плакал, а потом подумал: «Где в Британии самое изолированное место?», — рассказал мужчина.

Так 40 лет назад Кен оказался у озера Лох-Трейг, где и поселился. Он своими руками построил хижину, начал обустраивать свой быт. Мужчина собирает ягоды и выращивает овощи, но главный источник питания — водоем.

«Если вы хотите научиться жить независимой жизнью, вам нужно уметь ловить рыбу», — прокомментировал отшельник.

Несмотря на это, у Кена есть специальный радиомаяк, с помощью которого он может подать сигнал тревоги. Например, благодаря устройству мужчина вызывал в свою хижину медиков и семь недель провел в больнице, когда заболел.

Кроме того, лесничий каждые пару недель привозит Смиту еду. Кен благодарен за доброе отношение людей, но не собирается возвращаться в город.

«Я останусь в лесу, пока не наступят мои последние дни. Надеюсь дожить до 102 лет», — признался он.

Ранее два брата из Красноярского края ушли жить отшельниками в сибирский лес, чтобы не выплачивать долги по алиментам.