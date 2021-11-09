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В Онтарио неизвестные украли огромный контейнер с презервативами

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Depositphotos

В канадском городе Лондон неизвестные угнали крупный автомобиль с трейлером, в котором находились контейнеры с контрацептивами стоимостью около $90 тыс., а также с множеством других секс-игрушек. Об этом сообщает CBC.

При этом отмечается, что при ограблении было повреждено ограждение и несколько припаркованных автомобилей в то время как правонарушители в спешке покидали место преступления.

«Будем надеяться, что если ответственные за преступления лица попытаются избавиться от этих продуктов, отдав их, продав или даже выбросив где-нибудь, кто-то увидит это и сообщит в органы правопорядка», — заявил констебль полиции Пэтти Коут.

Также уточняется, что правоохранители просматривают записи камер видеонаблюдения, и с их помощью попытаются вычислить преступников.

Ранее сообщалось о мужчине, укравшем телефон у журналиста в Египте и продолжившем прямую трансляцию.

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