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Водитель вытащил из-под двигателя котенка, проехав с ним 30 километров

Житель Таиланда Сетташе Гедчай достал из-под двигателя своей машины котенка. Животное проехало там 30 километров, но не пострадало, пишет Daily Mail.

По словам водителя, во время движения он услышал, как кто-то пищит. Мужчина остановил машину, начал искать источник звуков в салоне авто, но ничего не обнаружил, а потом заглянул под капот.

Там Сатташе увидел, как из-под двигателя торчит кошачий хвост. Животное было сильно напугано, поэтому мужчине пришлось постараться, чтобы вытащить его из опасного места. В итоге котенок доверился человеку и был спасен.

«Я удивлен, что кот вообще выжил», — отметил Сетташе.

Что касается дальнейшей судьбы котенка, то Гедчай оставил его себе, решив, что питомца подбросила ему сама судьба. Кроме того, мужчина верит: такое фартовое животное точно принесет в дом удачу.

Ранее жительница Англии потратила все свои сбережения, чтобы спасти котов, которых она нашла в Турции.

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