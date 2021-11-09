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Психологи рассказали, почему россияне ведутся на уловки телефонных мошенников

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россияне доверяют телефонным мошенникам, представляющимися сотрудниками банков, из-за недостаточного уровня информированности об опасности разглашения личных данных, а также эволюционной склонности к подчинению. Об этом «Газете.Ru» сообщил психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

«Вера россиян связана с тем, что им регулярно не напоминают о том, как противодействовать таким преступникам, и постепенно эти знания забываются. Именно в тот момент, когда человек уже не готов, ему поступает такой звонок. Либо это происходит, когда человек в эмоционально-напряженном состоянии. В основном на уловки попадаются люди старше 50 лет — эта категория людей более доверчивая, наивная, с невысоким доходом, которая привыкла доверять банкам или другим госструктурам. На советском подсознании они считают, что их не могут обмануть — это историческая специфика», — сказал он.

Причиной, по которой россияне верят мошенникам, также может быть — свойственная им иррациональность, которая формировалась на уровне подсознания всю историю эволюции человека, отметил российский ученый, психолог, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению Евгений Волков.

«Зарубежные психологи, проведя масштабное исследование, показали, что люди в своей основе иррациональны, не логичны, не могут достаточно простые вещи сопоставить. В рамках современной культуры и общества абсолютное большинство людей совершает нелогичные поступки. Люди фундаментально иррациональны. От природы они не приспособлены мыслить логически и критически — тем более, если речь идет о каких-то сложных вещах. Это не зависит от общего уровня образования, есть такие навыки, компетенции, которым не учили. Сопротивление искусному обману требует специальной подготовки», — пояснил он.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев назвал фишинг одним из основных способов кражи денег у банковских клиентов.

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