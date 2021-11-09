Учитель русского языка умерла в школе Нижегородской области

В Первомайской средней школе скончался 51-летний учитель, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

«08 ноября 2021 года учитель обнаружен без признаков жизни в лаборантском кабинете», — говорится в сообщении.

По информации «Комсомольской правды», умерла учитель русского языка Ирина Гущина. Коллектив школы, а также родители учеников выразили соболезнования родными и близким педагога.

Уточняется, что сотрудники Гострудинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Башкирии преподаватель физкультуры и ОБЖ скончался на глазах школьников — прямо во время урока. Сообщается, что 46-летний погибший, имя которого не названо, работал в школе в селе Новая Отрадовка в пяти километрах от Стерлитамака. Ученики тепло отзывались об умершем педагоге.

Причину смерти предстоит установить. Гострудинспекция проводит расследование в связи с неожиданной смертью сотрудника школы.