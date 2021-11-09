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Уролог рассказал, какие симптомы должны насторожить перенесших COVID-19 мужчин

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Коронавирус оказывает негативное влияние на мужскую потенцию и качество спермы, а также приводит к обострению хронических заболеваний половой сферы, сообщил «Газете.Ru» врач-уролог «Клиники инновационных технологий» (КИТ) Евгений Гершанов. Он рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы предупредить серьезные последствия для здоровья.

«Тревогу необходимо бить в случаях, если в период коронавирусной инфекции или в ближайшее время после выздоровления пациент заметил увеличение в размерах яичка или его участка, снижение сексуальной активности, появление апатии и снижение жизненного тонуса, длительные проблемы с зачатием у партнерши», — отметил медик.

При появлении этих симптомов следует обратиться к урологу-андрологу — он назначит УЗИ органов мошонки и малого таза, а также даст направление на анализы на гормоны (мужских и женских гормонов, гормонов гипофиза и щитовидной железы) и спермограмму с исследованием фрагментации сперматозоидов, добавил Гершанов.

«Коронавирус оказывает разрушительное воздействие на половую систему мужчины. Во время болезни повышается уровень лютеинизирующего гормона и снижается уровень общего тестостерона, нарушается гормональная активность гипофиза, что приводит к снижению потенции. Тяжелая форма воспаления с высокой температурой снижает активность сперматозоидов и способность к зачатию. Также COVID-19 может стать причиной обострения хронических заболеваний половой сферы. Все это успешно поддается терапии, если обратиться при первых тревожных симптомах», — заключил врач.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Жидков отмечал, что репродуктивная функция нарушается не у всех перенесших COVID-19 мужчин. Он назвал факторы, от которых зависит, ударит ли инфекция по мужскому здоровью.

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