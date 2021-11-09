В РДШ представили всероссийский проект «Школьная классика» в «Артеке»

Российское движение школьников и Театральный институт им. Б. Щукина запустили интерактивный павильон «Школьная классика» на территории Международного детского центра «Артек» в рамках финала «Большая перемена».

«Павильон РДШ «Школьная классика» на финале конкурса «Большая перемена» — это уникальная многофункциональная образовательная площадка и среда, погружаясь в которую ребятам предоставляется возможность получить доступ к различным знаниям в области актерского мастерства, пластики, хореографии, ритмики и сценической речи. Благодаря нашему павильону все желающие могут на короткий срок погрузиться в мир театра, увидеть и принять непосредственное участие в процессе подготовки конкретного выступления, научиться создавать благоприятную дружескую обстановку, которая является залогом и важным основополагающим фактором для успешной командной работы в атмосфере сотворчества и соавторства», — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева

Рядом с павильоном «Школьной классики» открыта студия «Классного радио РДШ», которая ежедневно ведет прямые эфиры с площадок финала конкурса «Большая перемена»». Специальные корреспонденты – активисты РДШ общаются в студии с участниками Конкурса, представителями партнерских площадок и, конечно, с почетными гостями мероприятия. Также трансляции можно посмотреть в официальной группе РДШ в соцсети ВКонтакте.

«От всей души приветствую в «Артеке» финалистов самого масштабного школьного конкурса «Большая перемена». Это 1,5 тысячи школьников из разных регионов страны! Эти дети заявили о себе, поддержали своих учителей, свои школы, свои регионы. Они – уже победители! У «Большой перемены» и «Артека» много общего: мы открыты для всех, мы умеем объединять, расширять горизонты. Уверен, за время, которое финалисты Конкурса проведут в Стране Детства, они почувствуют, что такое «Артек», и станут настоящими артековцами. Ребята принимают участие в 13-й смене 2021 года «Россия начинается с меня!». Пусть их энергия, талант, целеустремленность превратят первые юношеские рекорды в высочайшие достижения нашей страны», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В это же время в рамках финальных конкурсных испытаний советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приехавшие из 10 пилотных регионов, проводят для финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» командную интеллектуальную игру, посвященную недавно прошедшему празднику – Дню народного единства.