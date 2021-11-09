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Каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией

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По итогам девяти месяцев этого года российские следователи передали в суды 70 693 уголовных дела, более 7 тыс. из которых — о коррупции. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Следователями направлено в суд 70 693 уголовных дела в отношении 77 132 обвиняемых. Расследовано 2123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами. В суды передано 7405 дел о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 700 лиц, обладающих особым правовым статусом», — заявил Бастрыкин на оперативном совещании, посвященном итогам работы следственных органов за 9 месяцев 2021 года.

Кроме того, он отметил работу следователей по защите трудовых прав граждан. В суды было направлено 615 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. При этом по более чем 600 делам ущерб потерпевшим был полностью возмещен на стадии следствия. Общая сумма выплаченной работникам задолженности составила 3,2 млрд рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 1,9 млрд рублей по ходатайству следователей наложен арест.

Наиболее эффективными, по словам главы СК, за указанный период стали следственные управления по Приморскому краю, Удмуртской и Карачаево-Черкесской республикам, а также Владимирской области.

Ранее сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко.

До этого Благовещенский городской суд арестовал начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, 29 октября 2021 года подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Уточняется, что полученная сумма стала частью предполагаемой взятки в размере 1,2 млн рублей. Она предназначалась за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией, выступившей в качестве исполнителя работ по договорам подряда, и их заказчиком.

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