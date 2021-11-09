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Бывшая работница отеля рассказала, что не стоит есть на бесплатных завтраках

Бренди Огастус, бывшая работница отелей из США, рассказала, что не стоит есть на бесплатных завтраках в гостиницах и почему, пишет издание Indepented.

Как рассказала женщина, за 15 лет она проработала во многих отелях и точно знает, почему посетителям лучше отказаться от бесплатных завтраков или исключить из них один продукт.

«Если в вашем отеле подают на завтрак яйца, вафли и тому подобное, не ешьте это», — предупредила Бренди.

Но есть одно блюдо, которое точно, по мнению Огастус, стоит избегать — вафли. По словам американки, вафельницу могут не мыть неделями, да и тесто для них готовят не каждый день, а хранят до тех пор, пока оно не кончится.

«Тесто для вафель всегда используется повторно. До тех пор, пока от него не начнет пахнуть пивом», — поделилась Бренди.

Также Бренди призналась — руководство часто выделяло ей лишь одно полотенце, чтобы почистить кухню.

«Я просто хочу избавить вас от головной боли», — добавила она.

Ранее сотрудник McDonald's показал, как готовится картошка фри для грубых клиентов. После увиденного у зрителей пропал аппетит.

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