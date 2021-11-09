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Стала известна личность мошенника, который насмерть сбил подполковника СОБРа в Петербурге

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«Известия»/Telegram

Телефонным мошенником, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Петербурге, оказался 38-летний Алексей Покрепо. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, пишет Life.ru.

Мужчина обманывал пенсионеров, которых выбирал в случайном порядке. Он обзванивал их, притворялся родственником, который попал в беду. Покрепо просил пожилых людей передать ему деньги через таксиста.

У мошенника были также подельники — 43-летняя гражданка Украины Ирина Н., 53-летний Владимир Б. и 36-летний Станислав П. Все они были задержаны.

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге проводилась спецоперация по задержанию телефонных мошенников, во время которой под колесами автомобиля погиб сотрудник Росгвардии. Мужчина пытался скрыться на автомобиле марки Fiat Ducato, намеренно сбил сотрудника СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии, который в итоге умер от полученных травм.

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