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Следственный комитет потратит дополнительно 200 млн рублей на служебное жилье

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет России дополнительно потратит 200 млн рублей на покупку служебных квартир для своих сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещания, посвященного итогам работы следственных органов за девять месяцев текущего года, главы подразделений центрального аппарата СК РФ доложили главе ведомства Александру Бастрыкину о предстоящей закупке 47 квартир для сотрудников центрального аппарата. При этом в этом году 165 сотрудников комитета уже получили служебное жилье.

Председатель СК РФ поручил им в кратчайшие сроки распределить уже имеющиеся 18 квартир в Москве и области.

«Кроме того, ведомством дополнительно изысканы внутренние резервы на сумму 200 млн рублей для приобретения служебных квартир», — уточнили в пресс-службе.

В ходе совещания Бастрыкин сообщил о том, что за девять месяцев текущего года российские следователи передали в суды 70 693 уголовных дела в отношении 77 132 обвиняемых. Всего было расследовано 2123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами.

Наиболее эффективными, по словам главы СК, за указанный период стали следственные управления по Приморскому краю, Удмуртской и Карачаево-Черкесской республикам, а также Владимирской области.

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