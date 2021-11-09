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Не встретившие ожившего Кеннеди сторонники QAnon отказались покидать Даллас

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independent.co.uk

Десятки сторонников движения QAnon, ожидавших в Далласе в Техасе явления погибшего 22 года назад экс-президента США Джона Кеннеди-младшего, отказались уходить после того, как обещанного митинга с участием сына экс-президента США не произошло. Об этом сообщает The Independent.

Cторонники теорий заговора собрались на площади Дили, где в 1963 году был убит Джон Кеннеди, после того как конспиролог Майкл Брайан Протцман объявил о том, что сын трагического погибшего президента, Джон Кеннеди-младший объявит об участии в президентских выборах в 2024 году вместе с Дональдом Трампом, претендуя на пост вице-президента.

Издание отмечает, что сторонники QAnon не расходятся несмотря на то, что два предсказания о явлении Кеннеди-младшего во вторник и субботу прошлой недели уже не сбылись.

QAnon — популярное в США движение радикальных сторонников Дональда Трампа, полагающих, что он должен разоблачить заговор педофилов-сатанистов в американском истеблишменте. Поддерживающие QAnon люди обычно придерживаются необычных теорией об экс-президенте. Например, некоторые из них верят, что Трамп — до сих пор президент США, или что он является «Царем Царей» из Откровения Иоанна Богослова.

Джон Кеннеди-младший — единственный сын Джона Кеннеди, доживший до взрослого возраста. Заявивший о том, что не исключает свое выдвижение на президентский пост на выборах в 2000 году, он погиб в авиакатастрофе над Атлантическим океаном при загадочных обстоятельствах. Этот инцидент породил множество теорий заговора.

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