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На Украине уничтожили полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министерство здравоохранения Украины уничтожило 500 тыс. просроченных доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает украинское издание LIGA.net.

По данным сайта, на 1 ноября текущего года в стране оставалось порядка полумиллиона доз препарата, срок годности которых истекал 31 октября. Украинский Минздрав изъял их из пунктов и центров вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что точное число просроченных препаратов станет известно после того, как будет произведен перерасчет.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины пообещал Владимиру Зеленскому начать производство собственной вакцины от COVID-19.

Также стало известно, что на Украине утилизируют более 34 тыс. доз импортной вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения.

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