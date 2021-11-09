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Врач рассказала, какие группы детей сильнее подвержены постковидному синдрому

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Постковидному синдрому наиболее подвержены те дети, у которых есть неинфекционные хронические заболевания, и младенцы до года, рассказала «Газете.Ru» консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

«Осложнения от COVID-19 тесно связаны с наличием хронических неинфекционных заболеваний. Дети, у которых они есть, больше подвержены риску постковидного синдрома и осложнениям после перенесенной коронавирусной инфекции», — сообщила она.

По ее словам, сильнее всего от коронавируса и его последствий страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы, сахарным диабетом, ожирением и сопутствующими заболеваниями дыхательной системы.

«Могу также сказать, что при любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года», — добавила врач.

Сделать вывод о том, есть у вашего ребенка постковидный синдром или нет, может только доктор, напомнила Серебренникова. «Поэтому родителям не стоит пытаться действовать самостоятельно — это может навредить. Прежде всего выслушайте врача, узнайте траекторию лечения и только тогда действуйте», — заключила она.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов заявил, что состав вакцин против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» универсален, и эти препараты можно рассмотреть для вакцинации детей.

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