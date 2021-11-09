«Парашют через «у» писать не предлагают»: главред «Грамоты.ру» объяснил новые правила русской орфографии

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов раскрыл подробности проекта Министерства просвещения по обновлению правил русского языка. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что документ не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы.

«Это будет краткий свод орфографических правил, актуальный для всех, пишущих по-русски. По замыслу лингвистов, правила будут охватывать новые слова и новые типы слов, которые появились в русском языке за последние годы и десятилетия. Очевидно, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов просто не было. Ну например, как писать слова с первой частью «медиа»? Или слова с первой частью «мини», «бизнес» и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью «медиа» пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для [правил] 1956 года мы, конечно, так сказать не можем», — рассказал Пахомов.

Главный редактор отметил, что проект находится на стадии обсуждения и будет дорабатываться с учетом замечаний научного сообщества.

«Это проект только орфографических правил, о пунктуации речи пока не идет. Он будет обсуждаться и уточняться с участием орфографической комиссии РАН. Подчеркну, что речь не идет о каких-то новых написаниях и орфографических реформах, никто не будет устранять действующие исключения. Никто не будет предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». При этом лингвисты также продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается в электронном виде. Это дело не совсем отдаленного, но будущего», — резюмировал Пахомов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Авторы документа отметили, что действующие правила были утверждены более 60 лет назад — в 1956 году. С тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы, которые необходимо устранить.