Gulagu.net опубликовал новые видео насилия в саратовской тюремной больнице

Проект Gulagu.net опубликовал в своем YouTube-канале опубликовал навое видео о насилии в №1 УФСИН по Саратовской области.

На видео основатель портала Владимир Осечкин заявил, что насилие совершалось в отношении «русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев» по заданию сотрудников ФСИН и ФСБ.

«Речь идет о более чем десяти сотрудниках ФСИН, которые не просто контролировали пытки, но в дальнейшем делали все возможное, чтобы это скрыть», — подчеркнул он.

По их данным, насилие в больнице курировали заместитель начальника ОСБ УФСИН Юрий Вдовин и начальник отдела «М» УФСБ Дамир Ямбаев, заместитель начальника Главного оперативного управления ФСИН Антон Ефаркин и начальник ГОУ ФСИН Евгений Гнедов, согласовываший все свои действия с заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом Анатолием Рудым.

Пытки применялись, чтобы принудить заключенных к самооговорам, даче «нужных» показаний, к сотрудничеству и работе в качестве негласных агентов, указали в проекте.

6 октября проект Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. После этого СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях.

Разгоревшийся скандал уже привел к ряду отставок: начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального управления ведомства уволены по отрицательным мотивам. При этом руководитель УФСИН по региону Алексей Федотов написал рапорт об увольнении по собственному желанию, передает ИА «ЖКХ-64».