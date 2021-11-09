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Зеленский назвал украинские анекдоты самыми смешными

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка и заявил, что анекдоты на украинском языке самые забавные.

«Украинский язык — украшение, которое придает очарование всему. Колыбельные на украинском — самые ласковые. Стихи на украинском — самые романтичные. Анекдоты — самые забавные. Диалоги — самые откровенные. Песни — самые душевные. А признания на украинском языке в любви — самые ярые», — написал Зеленский.

9 ноября на Украине отмечается День украинской письменности и языка.

В сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський». По его словам, современный украинский язык «наиболее близок» к наречию, на котором говорили жители Киевской Руси — поэтому название можно поменять.

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