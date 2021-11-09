Жителей Москвы предупредили о наступлении самого холодного дня недели

В среду 10 ноября температура воздуха в Москве опустится до 0°С, а в области — до -3°С. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Среда будет самыми холодными сутками на неделе. В Москве ночью прогнозируется минус 3 — минус 5 градусов, по области — минус 3 — минус 8 градусов, а днем в столице — около 0 градусов, в Подмосковье ожидается минус 3 — плюс 2 градуса», — сказала синоптик.

При этом в столице не ожидается осадков, так как на погоду в городе будет влиять антициклон, предупредила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сказал, что 10 ноября, станет самым холодным днем недели. Ночью в городе похолодает до -6°C, а днем — от -2°C до +3°C. Согласно его прогнозу, заморозки в среду будет сопровождать солнце.

Он также заявил, что грядущей зимой температура будет выше нормы, однако погода будет изменчивой. Синоптики утверждают, что грядущая зима будет холодной. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.