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В Кемерове арестовали пассажира самолета, занявшего чужое место

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Global Look Press

Жителя Подмосковья, который летел из Кемерова в Москву, арестовали за то, что он занял чужое место и отказался пересесть. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Когда пассажира попросили пересесть на своё место, он отказался это сделать и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес экипажа и других граждан. В связи с этим представитель авиакомпании отказал нарушителю общественного порядка в перелёте», — пишет издание.

В заметке уточняется, что нарушитель был трезв. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть. Задержанного привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заводский суд приговорил мужчин к десяти суткам ареста, которые он будет отбывать спецприемнике Кемерова.

Издание отмечает, что в отношении пассажира также был составлен протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Ранее двух пьяных жителей Ярославской области сняли с самолета, направлявшегося из Владивостока в Москву

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