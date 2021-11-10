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Купившая щенка хаски семья обнаружила, что у них выросла андская лисица

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Кадр из видео/bbc.com

Семья из Перу, которая думала, что купила собаку, но вскоре поняла, что их домашний питомец — андская лиса, после того как она напала на других животных в их районе. Об этом пишет BBC.

Семья Сотело купили щенка за $13 долларов в небольшом зоомагазине магазине в столице Лиме, полагая, что это чистокровная хаски.

Но когда щенок подрос, начали поступать жалобы от соседей. Собака по кличке Ран-Ран начала охотиться и убивать выращиваемых на мясо в Перу морских свинок, кур и уток.

«Около месяца назад женщина, живущая здесь, сказала, что он съел трех ее морских свинок. А затем два или три дня назад пришла местная бабушка и сказала, что он убил морских свинок», — рассказал владелец собаки.

Когда Ран Ран стал совсем взрослой особью, выяснилось, что это андская лиса, у которой тонкие ноги, пушистый хвост, заостренная голова и выступающие уши. Как пишет издание, генетически она ближе к волкам и шакалами, чем к лисами.

Собачий самозванец был пойман комитетом дикой природы.

Национальная служба лесов и дикой природы Перу сообщает, что диких животных часто покупают торговцы из Амазонии и незаконно продают в Лиме.

Ранее в Британии мужчина умер после укуса своей собаки.

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