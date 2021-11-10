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В РПЦ прокомментировали господдержку фильма об ЛГБТ на Украине

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказался в своем Telegram-канале о поддержке украинскими властями картины об однополой любви «Мой юный принц».

«Съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 миллионов гривен <...> Не оставляет ощущение, что господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины, часть каких-то внешних обязательств. Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?», — пишет Легойда.

Он отмечает, что либеральная общественность Украины «с восторгом» говорит о злободневном произведении киноискусства и недоумевает критике со стороны консервативных украинцев, объясняя ее ретроградностью и гомофобией оппонентов.

Ранее Легойда оценил откровенные фотографии на фоне церквей, которыми делятся пользователи социальных сетей.

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