В РПЦ прокомментировали господдержку фильма об ЛГБТ на Украине

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказался в своем Telegram-канале о поддержке украинскими властями картины об однополой любви «Мой юный принц».

«Съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 миллионов гривен <...> Не оставляет ощущение, что господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины, часть каких-то внешних обязательств. Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?», — пишет Легойда.

Он отмечает, что либеральная общественность Украины «с восторгом» говорит о злободневном произведении киноискусства и недоумевает критике со стороны консервативных украинцев, объясняя ее ретроградностью и гомофобией оппонентов.

Ранее Легойда оценил откровенные фотографии на фоне церквей, которыми делятся пользователи социальных сетей.