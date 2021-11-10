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В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сочинский гарнизонный военный суд приговорил сержанта по фамилии Карасев, который избил и лишил зрения солдата, к 4,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Карасева, проходившего в сочинском гарнизоне службу по контракту, признали виновным по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий здоровью потерпевшего». Максимальное наказание за это правонарушение — десять лет лишения свободы.

Как установил суд, 24 марта потерпевший опоздал. Находившийся в наряде сержант сначала избил солдата, а затем начал светить ему в глаза лазерной указкой, что привело к потере зрения.

Ранее в Хабаровском крае были возбуждены уголовные дела в отношении солдат, избивших сослуживца. Военнослужащий приехал из Дагестана. По версии следствия, его избили за отказ отдать 20 тысяч рублей и телефон iPhone 10.

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