Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04

Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вакцина в форме назального спрея от коронавируса не сможет заменить обычную прививку, а станет дополнением к ней. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете».

По словам эксперта, это еще один барьер на пути инфекции. Гинцбург указал, что назальная вакцина создает местный иммунитет в носоглотке. Обычная же вакцина создает защиту в кровяном русле, уточнил он.

«То есть это два независимых барьера <...> И что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты», — разъяснил эксперт.

Гинцбург также прокомментировал срок регистрации назальной вакцины. По его словам, это «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания». По предварительным данным, регистрация может произойти в 2022 году.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых граждан.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+