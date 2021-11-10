Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании иммунитета к COVID-19

Вакцина в форме назального спрея от коронавируса не сможет заменить обычную прививку, а станет дополнением к ней. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете».

По словам эксперта, это еще один барьер на пути инфекции. Гинцбург указал, что назальная вакцина создает местный иммунитет в носоглотке. Обычная же вакцина создает защиту в кровяном русле, уточнил он.

«То есть это два независимых барьера <...> И что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты», — разъяснил эксперт.

Гинцбург также прокомментировал срок регистрации назальной вакцины. По его словам, это «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания». По предварительным данным, регистрация может произойти в 2022 году.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых граждан.