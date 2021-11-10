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В ВОЗ рассказали о будущих модификациях вакцин от коронавируса

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, отвечая на вопросы в Twitter, что вакцины против SARS-CoV-2, вероятно, потребуют ежегодной модификации. Об этом сообщает ТАСС.

«К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины», — сказала Сваминатан.

По ее словам, в настоящее время ведутся разработки технологии, позволяющей быстро менять вакцину. Она отметила, что ВОЗ обсуждает с разработчиками, учеными и регуляторами стран процесс быстрого одобрения новых препаратов.

«Мы в прошлом проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа — в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для ковида», — объяснила Сваминатан.

Ранее эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома рассказал, почему несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса заболеваемость COVID-19 может продолжить расти.

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Коронавирус 2019-nCoV
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